Son dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan kendisini ’Nagehan Alçı’ üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!

"BUGÜN NAGEHAN HANIM, YARIN ABDÜLKADİR SELVİ"

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da bazı gazetecilerden rahatsız olan CHP tabanı ve kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen kesim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci ordusu ile verilen tartışmalı otobüs fotoğrafının gölgesinde sosyal medyada dikkat çeken yorumlar da kayıtlara geçti.

BİNLERCE KİŞİ İMAMOĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKARDI

Tartışma yaratan Karadeniz turu ve gazeteci ordusuna gelen eleştirilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı.