Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler! | Video
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Son dakika bilgisine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adeta bombanın pimini çekti. İmamoğlu'nun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazetecilerden özellikle Nagehan Alçı çok konuşuldu. Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athena Gökhan gibi daha önce kendisine sık sık destek veren isimler İmamoğlu'nu topa tuttu. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlar" cevabı da ortalığı iyice karıştırdı. İşte bu sert eleştirilerin ardından İmamoğlu zehir zemberek sözlerle bu isimlere yüklendi. İmamoğlu 'Anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları, akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" dedi.