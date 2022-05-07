Kooperatiften itiraf gibi savunma! Belediye şirketi kooperatifin üyesi çıktı

BELEDİYE İLE İLİŞKİ KURULMAK İSTENMİŞ

"Durumun açığa çıkması ve şüphe kalmaması ile Kooperatif Başkanı Hasan Sezgin tarafından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidilerek 04/05/2022 tarihinde şikayetçi olunmuş, konu ayrıntıları ile anlatılmış ve delil niteliğindeki kamera kayıtları da teslim edilmiştir" denilen açıklamada kasıtlı olarak olayın Bayramiç Belediyesi ile ilişkilendirilmek istendiği iddia edilerek mülkiyeti Bayramiç Belediyesi'ne ait olan soğuk hava deposunun, ihale usulü ile kiralandığı, ihale kooperatifimiz tarafından alınarak işletilmeye başlanıldığı belirtildi.

2020 YILINDAN BUYANA ÜYESİ

Ancak kooperatifin iddialarının aksine Bayramiç Belediyesi'nin meclis kararıyla kooperatife üye olduğu orta çıktı. 07.01.2021 tarihinde Mert Uygun başkanlığında toplanan meclis Bayramiç Belediyesi Akaryakıt, Taşımacılık, Restoran, İnşaat, Tanıtım, Kültür, Sanat, Ağaç, Sera, Çiçekçilik, Soğuk hava deposu, Paketleme, Otel ve Sanayi Tic, Ltd. Şti.'nin Sınırlı Sorumlu Bayramiç Kazdağı Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne üye olunması konusunu oylamaya sunulduğu belirlendi. Yapılan oylamada Serpil Özlük ve Erman Uydaş ret oyu kullanırken 8 kabul oyu ile 5000 TL giriş aidatı ve 1pay değeri olan 100 TL ile şirket kooperatife üye oldu.

KİRAYA VERİLMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bayramiç Belediyesi Soğuk Hava Deposu dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Sadettin Arslan tarafından 2017 yılında 8 milyon TL'ye yaptırılmıştı. Arslan o dönem kooperatifin yıllık gelirinin 1.5 milyon TL'nın üstünde olduğunu açıklarken, 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un tesisi 2020 yılında Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne yıllık 240 bin TL bedelle kiraya vermesi büyük tepki toplamıştı.

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