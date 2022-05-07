Kooperatiften itiraf gibi savunma! Belediye şirketi kooperatifin üyesi çıktı

Bayramiç'te binlerce ton meyve ve sebzenin saklandığı Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin işlettiği soğuk hava deposundaki elmaların esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz nisan ayında üretici A.Ç.'nin soğuk hava deposunda bulunan kendisine ait elma kasalarının eksildiğini fark etmesiyle ortaya çıkan vurgunda; hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan tesis çalışanı A.C.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kooperatif yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hırsızlık olayını doğruladı.
PALETLERDEKİ İSİMLERİ SİLMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Adeta "itiraf" gibi bir açıklamaya imza atan kooperatif yönetimi, Soğuk Hava Deposundaki bazı paletlerin isim kısımlarının boyanması nedeniyle soğuk hava tesisi çalışanlarının durumdan şüphelendiğini ve geçtiğimiz Nisan ayında hırsızlıktan şüphelenilerek durumun kooperatif başkanı Hasan Sezgin'e iletildiğini açıkladı.
KAMERA KAYITLARINDAN ORTAYA ÇIKMIŞ
Polise başvurmayıp hırsızlığı kendi içlerinde tespit etmeye çalıştıkları belirtilen açıklamada "Yapılan tespitlerin ardından konu araştırmaya başlanılmış, kamera kayıtları incelenmiş ve gece bekçisi olarak görev yapan A.C.B. adlı çalışanın iki kez gece mesaisi sırasında Bayramiçli bir pazarcı esnafı olan A.K. adlı kişiye mal teslimi yaptığı belirlenmiştir. Kayıtların incelenmesi sonucu A.K.'nın daha önce Soğuk Hava Depomuzda malının olduğu, ancak tamamını aldığı belirlenmiştir" dendi.
"PİŞMANIM" DEMİŞ
Bunun üzerine 19/04/2022 tarihinde A.C.B. 'nin ücretsiz izne çıkarıldığı ve kurum içi soruşturmanın derinleştiği açıklanırken, "Kooperatif Başkanı Hasan Sezgin, malın teslim edildiği A.K. ile görüşme sağlamış, A.K. alınan elmanın kendisine ait olmadığını, A.C.B.'nin kendi malı olduğunu söyleyerek sattığını söylemiştir. A.K., A.C.B.'den iki kez, iki palet yani 72 kasadan toplam 144 kasa elma satın aldığını, ilk aldığı elmanın bedelini A.C.B.'nin banka hesabına yolladığını, ikinci aldığı elmanın bedelini ise henüz ödemediğini beyan etmiştir. A.K.'nin beyanları ile kamera kayıtları uyuşmuş, bunun üzerine A.C.B. çağırılarak durum sorulmuştur. A.C.B. önce sattığı elmaların kendisine ait olduğunu, bu elmaları kendisinin bedelini ödeyerek satın aldığı elmalar olduğunu, ancak kooperatife kayıt dışı koyduğunu beyan etmiştir. Ancak daha sonra soğuk hava deposundaki elmaların bir paletinin A.Ç. adlı kişiye, bir paletinin ise E.D. adlı kişiye ait olduğunu ve kendisinin kooperatif yönetiminin ve mal sahiplerinin bilgisi olmadan bu malı A.K.'ya sattığını kabul etmiş, borcu olduğunu, bu nedenle böyle bir hata yaptığını, pişman olduğunu ve ilgililerin zararını ödeyeceğini beyan etmiştir. Bunun üzerine bu durum tutanak altına alınmış ve kooperatif başkanı Hasan Sezgin tarafından elmaların sahipleri olan A.Ç. ve E.D. adlı kişiler aranarak durum anlatılmıştır" dendi.
BELEDİYE İLE İLİŞKİ KURULMAK İSTENMİŞ
"Durumun açığa çıkması ve şüphe kalmaması ile Kooperatif Başkanı Hasan Sezgin tarafından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidilerek 04/05/2022 tarihinde şikayetçi olunmuş, konu ayrıntıları ile anlatılmış ve delil niteliğindeki kamera kayıtları da teslim edilmiştir" denilen açıklamada kasıtlı olarak olayın Bayramiç Belediyesi ile ilişkilendirilmek istendiği iddia edilerek mülkiyeti Bayramiç Belediyesi'ne ait olan soğuk hava deposunun, ihale usulü ile kiralandığı, ihale kooperatifimiz tarafından alınarak işletilmeye başlanıldığı belirtildi.
2020 YILINDAN BUYANA ÜYESİ
Ancak kooperatifin iddialarının aksine Bayramiç Belediyesi'nin meclis kararıyla kooperatife üye olduğu orta çıktı. 07.01.2021 tarihinde Mert Uygun başkanlığında toplanan meclis Bayramiç Belediyesi Akaryakıt, Taşımacılık, Restoran, İnşaat, Tanıtım, Kültür, Sanat, Ağaç, Sera, Çiçekçilik, Soğuk hava deposu, Paketleme, Otel ve Sanayi Tic, Ltd. Şti.'nin Sınırlı Sorumlu Bayramiç Kazdağı Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne üye olunması konusunu oylamaya sunulduğu belirlendi. Yapılan oylamada Serpil Özlük ve Erman Uydaş ret oyu kullanırken 8 kabul oyu ile 5000 TL giriş aidatı ve 1pay değeri olan 100 TL ile şirket kooperatife üye oldu.
KİRAYA VERİLMESİ BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
Bayramiç Belediyesi Soğuk Hava Deposu dönemin AK Parti'li Belediye Başkanı Sadettin Arslan tarafından 2017 yılında 8 milyon TL'ye yaptırılmıştı. Arslan o dönem kooperatifin yıllık gelirinin 1.5 milyon TL'nın üstünde olduğunu açıklarken, 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun'un tesisi 2020 yılında Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne yıllık 240 bin TL bedelle kiraya vermesi büyük tepki toplamıştı.“Ödeyeceğim” dedi, serbest kaldı