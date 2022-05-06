Haberler Yaşam Haberleri “Ödeyeceğim” dedi, serbest kaldı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 19:17 Son Güncelleme: 6.5.2022 20:53

“Ödeyeceğim” dedi, serbest kaldı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
“Ödeyeceğim” dedi, serbest kaldı

Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’nde CHP’li belediye tarafından kiraya verilen Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin işlettiği soğuk hava deposundaki onlarca ton elmanın çalınarak, hallere satıldığının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan tesis çalışanı A.C.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Hırsızlık suçlamalarını kabul etmeyen A.C.B., elmaların satıldığından sahiplerinin haberinin olduğunu iddia ederek borcunu en kısa zamanda ödeyeceğini söyledi.

Tüm ilçeyi ayağa kaldıran vurgun, bir üreticinin her yıl binlerce ton meyve ve sebzesini sakladığı soğuk hava deposundaki elmalarının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. İddiaya göre geçtiğimiz nisan ayında üretici A.Ç., soğuk hava deposunda bulunan kendisine ait elma kasalarının eksildiğini fark etti. A.Ç., Bayramiç-Kazdağları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne başvurarak kasaların sayılmasını istedi. Yapılan sayımda A.Ç.'nin 2.5 ton elmasının kayıp olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yapılan ihbarın ardından Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kooperatif başkanı Hasan Sezgin'in ifadesine başvurulurken, soğuk hava deposundaki kamera görüntülerine de el kondu. Yapılan incelemede 7 Nisan tarihindeki ilk görüntülerde 3 yıldır kooperatifte forkliftçi olarak görev yapan A.C.B'nin gece geç saatlerde 2.5 ton elmayı Çanakkale'de toptan meyve ve sebze ticaretiyle uğraşan A.K.'ye teslim ettiği belirlendi. A.K.'nin satın aldığı ürünlerin çalıntı olduğundan haberinin olmadığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; elmalarının çalındığını iddia eden A.Ç ve kooperatif başkanı Hasan Sezgin'in şikayeti üzerine bu sabah saatlerinde A.C.B'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen A.C.B. görüntülerin aksine sattığı malların sahiplerinin haberinin olduğunu savundu. A.C.B'nin ifadesinde "Soğuk hava deposunda bulunan Urfalı lakaplı E.D. isimli şahsın 70 kasa elmasını kendisinden haberli sattım. Parayı da en kısa zamanda kendisine ödeyeceğim. A.Ç'nin elmalarını da ödeyeceğim, bir kısmı ödendi. Benden kimse şikayetçi değil. Sattığım elmalardan sahiplerinin haberi vardı. Tüm bborcumu en kısa zamanda üretcilere ödeyeceğim" dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen A.C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
“Ödeyeceğim” dedi, serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA