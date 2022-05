Onların anneler günü hasret, acı ve özlem dolu! "Yüreğimizdeki yangının tarifi yok..."

Bir Anneler Günü daha gelip çattı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, hem anneler hem de büyütüp yetiştirdikleri evlatları için büyük önem taşıyor. Annelerin, evlatlarının hediyeleri ve güzel dilekleriyle mutlu olduğu bu özel gün, terörün evlatlarını kendilerinden kopardığı anneler için ise buruk geçiyor. Binbir emekle büyüttükleri, göreve her gittiklerinde yüreği ağzında yolunu gözledikleri evlatlarını vatana feda eden şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehitliklere koşup yavrularının mezarına sarılıyor, ölümü konduramadıkları evlatları sanki her an çıkıp gelecek umuduyla yaşıyor. Terör örgütünün kaçırdığı yavrularını geri almak için direnen anneler ise yarının evlatsız geçen son Anneler Günü olmasını diliyor.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, terör şehidi Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, terör kurbanı Nusrettin Can Çalkınsın'ın annesi Aynur Çalkınsın ve kızını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, Anneler Günü dolayısıyla duygularını SABAH'a anlattı...



'YAVRUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Hendek operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır (66): Oğlum her Anneler Günü'nde hediyeler alırdı, özel günleri asla unutmazdı. Evladım ailesine düşkündü, eşi, ablası ve bana şiirler yazardı. Mardin Nusaybin'de 2016'da şehit oldu. Görev yeri Kars'tı, 'Anneme babama Mardin'e gittiğimi söylemeyin' demişti. Ablasına 2 Haziran sabahı mesaj atmış 'Son göreve gidiyorum abla, görev bitti dönüyoruz' demiş. Ömrü bitmiş, şehadet haberi geldi. Bir oğlu var. Torunum da aynı babası gibi kahraman olmak istiyor. Özel günlerimizi asla unutmazdı, sabah erkenden arar kutlardı. Onu çok özledim.