Sınırdaki mücadelenin çarpıcı detayları ortaya çıktı! İşte dezenformasyon ve gerçekler

Suriye'deki iç savaşın başından bugüne kadar diplomatik ve insani adımlar atan Türkiye, diğer yandan da iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca savaş mağdurlarına kucak açtı. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi. 18 sayfalık raporda, sivillerin tahliyesinden diplomatik gelişmelere, hayatını kaybeden insanlardan ülkemize göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin durumuna kadar birçok konuda atılan adımlar bir bir anlatıldı. Raporda Türkiye'nin sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılan operasyonlar belirtilirken AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesine kadar birçok konuya yer verildi.