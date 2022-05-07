’Vız gelir tırıs gider’ diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu’nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti

İMAMOĞLU'NU YERE GÖĞE SIĞDIRAMAYANLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ: FRAGMAN FENA DEĞİLDİ FİLM KÖTÜ BİTTİ...

İmamoğlu bu sözleri ile tepkileri daha da artırırken, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı oldu. İmamoğlu'na tepki gösterenlerden Ece Üner çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Üner, "Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti." dedi.

Yine İmamoğlu'na bugüne kadar kalkan olan isimlerden Ahmet Şık, "Her şey güzel olacaktı" lakin "Akıllı olmamız" istendi." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.

ŞAHAN GÖKBAKAR: KONUŞTUKÇA HER ŞEY DAHA KÖTÜYE GİDİYOR...

Şahan Gökbakar ise, İmamoğlu'nun tavrına, "Konuştukça daha da kötüye gidiyor her şey... Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü... "herkes konuşacak, konuşacağız" diyorken, "Vız gelir tiris gider, hiç umrumda degil"e evrilen bir uslup. Sanki eski bir filmi yeniden izliyor gibi... Yeni film hiç gelmeyecek mi???" paylaşımı ile tepki gösterdi.