Falyalı soruşturmasında yeni detaylar! Örgüt şeması ortaya çıktı





TETİKÇİ VE ŞENER ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Mustafa Söylemez'in altındaki iki yöneticiden Cengiz Şener ise cinayette gözcülük yapan Veysel Sare'yi Kıbrıs'a gönderen, sahte sürücü belgesi temin edip, kaçak yollarla Kıbrıs'a gitmesini sağladı. Bir diğer örgüt yöneticisi ise Ömer Tunç ise Falyalı ve şoförünü öldüren diğer iki tetikçiden biriydi.