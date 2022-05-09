SON DAKİKA: CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’dan İmamoğlu’na zehir zemberek sözler: Balon patladı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ü VİP otobüste ağırlaması kendi kesiminde büyük tepkiye neden oldu. İmamoğlu, gelen tepkileri dikkate almazken, 'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti. Tepkiler katlanarak artınca İmamoğlu zoraki bir özür diledi ama bu da öfkeli CHP'lileri tatmin etmedi. İmamoğlu'na son tepki ise CHP'ye yakınlığı ile bilinen Tele 1 Sunucusu ve Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'dan geldi. Ataklı, kişisel Youtube sayfasında İmamoğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataklı, "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok." dedi.

Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video

CAN ATAKLI'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: YİNE AYNI MANTIK YİNE AYNI KİBİR

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelir gelmez hatalar yaptığını, hastalıklı CHP'lilerin bu hatalara çanak tuttuğunu ifade etti. Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin. Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler." ifadelerini kullandı.