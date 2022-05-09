Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, Youtube kanalında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı." diyerek balonun patladığını söyledi. Ataklı, İstanbul'a çivi bile çakılmadığını başka muhalif yazarların da artık söyleme vaktinin yaklaştığına da dikkat çekti.