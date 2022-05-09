Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video 09.05.2022 | 15:42
02:09
Mehmet Barlas | Rus oligarklar için son sığınak Dubai 09.05.2022 | 15:17
00:32
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video 09.05.2022 | 15:06
03:09
Hilal Kaplan | Bir çuval PR'ı berbat etmek 09.05.2022 | 14:53
28:40
00:56
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi | Video 09.05.2022 | 01:07
02:08
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video 08.05.2022 | 23:18
03:07
Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 08.05.2022 | 22:28
01:30
TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı | Video 08.05.2022 | 20:19
00:58
TÜGVA saldırganı tutuklandı | Video 08.05.2022 | 18:03
01:41
01:06
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı | Video 08.05.2022 | 17:12
00:52
Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video 08.05.2022 | 15:53
05:14
03:56
Hasan Basri Yalçın | Uluslararası düzen tartışmaları 07.05.2022 | 16:41
04:04
Mahmut Övür | 'İngilizler Özdağ'ı sever' 07.05.2022 | 16:36
05:40
Burhanettin Duran | Geri dönüş ve sığınmacılar üzerine ideolojik kavga 07.05.2022 | 16:33
02:51
Mehmet Barlas | Amerika'da ara seçim 07.05.2022 | 16:30
03:04
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, Youtube kanalında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı." diyerek balonun patladığını söyledi. Ataklı, İstanbul'a çivi bile çakılmadığını başka muhalif yazarların da artık söyleme vaktinin yaklaştığına da dikkat çekti.