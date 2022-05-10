CHP’li başkanın ’kaz davası’ ertelendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 9 Temmuz 2020 yılında Süleyman Demir'e ait 40 kazın Demir'in pamuk ve yonca ekili tarlasına girdiği gerekçesiyle CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya tarafından tüfekle vurularak öldürdüğünü öne süren Demir, CHP'li ilçe başkanından şikayetçi olmuştu. Sarayköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP'li ilçe başkanı Konya hakkında "mala zarar verme" suçundan dava açıldı. Devam eden davanın sekizinci duruşması görüldü.

Görülen davaya, tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Salih Konya ve 40 kazı öldürülen Süleyman Demir'in avukatı katıldı.

"BABAM KAZLARI VURMUŞ, KAZLARI GİT TARLADAN TOPLA"

Duruşmada CHP'li İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya, hakkındaki suçlamalarla ilgili, "Bizim Süleyman Demir ile aramızda bu olaydan 5-6 ay öncesine dayanan sıkıntılar vardı. Kazları bizim yonca tarlamıza girip zarar veriyordu. Kendisini defalarca uyardık. Kazların vurulmasından bir gün önce de ben Süleyman'ı arayarak 'artık son deme geldik' diye uyardım. Ertesi gün babam kazları yine yonca tarlasında görünce bir anlık sinirle vurmuş. Babamın kazları vurduğu anda ben yanında değildim. Kazların vurulduğunu öğrendikten sonra Süleyman'ın yanına giderek 'al layığını buldun kazlarını git tarladan topla' dedim" dedi.

Kazları vurduğu öne sürülen CHP'li İlçe Başkanı Konya, Demir'in 6 bin lira zararını karşılamayı kabul ettiğini ve beraatını istediğini dile getirdi.

Davanın sekizinci duruşmasında mahkeme heyeti sanık olan CHP'li Konya'nın ifadesini çelişkili buldu. Bu çelişkili ifadelerin üzerine duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.