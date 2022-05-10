Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiaları gündeme getirerek algı oluşturma çabası yine duvara tosladı. Partisinin grup toplantısında Suriyeli mülteciler konusuna yer veren Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getiremediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı'nın göz göre göre söylediği bu asılsız sözler ise 22 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden uluslararası topluma seslendiği görüntüleri akıllara getirdi.Erdoğan 22 Eylül 2021'de BM kürsüsünden göç resti çektiği ülkelere hareketee geçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.