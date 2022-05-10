Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını görmezden geldi yine yalana başvurdu | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine asılsız iddialarla algı oluşturmaktan vazgeçmiyor. Bu kez de Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getirmediği iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu'nu arşiv yalanladı. Oysa Başkan Erdoğan daha 22 Eylül'de BM kürsüsünden seslenmiş ve dünyaya göç konusunda harekete geçilmesi uyarısında bulunmuştu.