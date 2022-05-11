Son dakika! Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu ’Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor’ dedi

"İBB BAŞKANIYIM VE TÜM MASRAFLAR İBB BÜTÇESİNDEN KARŞILANIYOR"

'Diğer masraflar nasıl karşılanıyor? Kuru fasulye pilav yedik mesela. Bunun parasını kim ödedi?' diye sorduk.

Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu, 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi | Video

Ekrem bey dedi ki; 'Ben Türkiye'nin neresine gidersem gideyim. Benim bir rütbem var, unvanım var. Bu da İBB Başkanı unvanı. Dolayısıyla ben İstanbul'un belediye başkanı olarak bu gezileri yapıyorum. Gezinin bütün finansmanı da büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanıyor.'"