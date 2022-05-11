Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu, 'Karadeniz turunun masraflarını İBB karşılıyor' dedi | Video

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve bu gezi sırasında yaşananlara dair tartışmalar sürerken bomba bir açıklama daha geldi. Muhalif gazeteci Özlem Gürses, karadeniz turuyla ilgili pes dedirten detayı paylaştı. "İmamoğlu 'Ben İBB Başkanıyım. Gezinin tüm masraflarını da İBB karşıladı' dedi." diyen Gürses, skandal gerçeği böyle açıkladı.