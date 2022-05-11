Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti
Giriş Tarihi: 12.5.2022 00:40 Son Güncelleme: 12.5.2022 01:23

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tam 20 ilin valisi değişti. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. İşte son dakika detayları...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştır. Yayımlanan kararname ile; 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

"Yeni kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a vali oldu.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

İşte Resmi Gazete'deki o karar!

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 20 ilin valisi değişti
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