Video Haber Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video

12.05.2022 | 00:47

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Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video 02:24
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. İşte son dakika detayları...

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