Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video
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Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. İşte son dakika detayları...