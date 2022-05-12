Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı valilerin görev yerleri değişti! | Video

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı. İşte son dakika detayları...