Denize düştükten 66 saat sonra kurtarılan kaptan Türkiye’ye döndü devletimize teşekkür ederim

Görev yaptığı İngiliz Zodiac Maritime şirketine ait Quorn isimli gemi ile Avustralya'dan Vietnam'a seyir halindeyken Endonezya'nın Bali Adası açıklarında denize düşen ve 66 saat sonra balıkçılar tarafından sağ olarak bulunan Erhan Seçkal, Türkiye'ye döndü. Seçkal, "Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Allah bağışladı. Devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. Endonezya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle dün sabah saat 05.00'te yanında bir şirket yetkilisiyle birlikte Bali'den İstanbul Havalimanı'na gelen kaptan Erhan Seçkal, seyahat belgesiyle geldiği için bir süre Pasaport Büro Amirliği'nde işlemlerinin tamamlanmasını bekledi.Yaşadığı olayla ilgili olarak çok fazla konuşmak istemediğini belirten Seçkal, "Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Denize düştüm. Allah bağışladı. Ülkeme döndüğüm için mutluyum. Devlet yetkililerine, Dışişleri Bakanı'mıza, Jakarta Büyükelçiliği çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Ailemin yanına gidiyorum" dedi.ERHAN Seçkal'ın denize düştüğünün anlaşılması üzerine durum kara ekiplerine bildirilmiş ve arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bali'de balıkçılar tarafından bulunan Seçkal, kısa sürede karaya çıkartılarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Vücudunda güneş yanıkları olan Seçkal'ın bir tahta parçasına tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.