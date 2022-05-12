FETÖ’nün sözde mağdur oyunu deşifre oldu! Sahte kimlikle Almanya’ya kaçacaktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sosyal medya hesapları yine, örgüt üyeleriyle ilgili sözde mağduriyet algısı oluşturmak için harekete geçti. Bunun son örneği, İzmir Maltepe Askeri Lise öğrencisi iken darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen Mustafa Enis Durak oldu. Durak'ın annesiyle duruşma salonu önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşan örgüte ait sosyal medya hesapları, Durak'ın 6 ay içinde 3'üncü kez tutuklanıp cezaevine gönderildiğini dile getirdi. Oysa, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takılan Durak'ın 2014 yılında 5 kez ankesörlü telefondan mahrem imamı tarafından arandığı saptandı. Hakkında örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenci iken Yusuf ve Kenan kod isimli mahrem imamların sohbet grubunda yer aldığı tespit edildi.
KARAR DURUŞMASINA KATILMADI
10 Aralık 2021'de tutukluyken hakkında dava açıldı ve tahliye edildi. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi ise 14 Nisan'da gerçekleştirilen ilk duruşmada hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine bir üst mahkeme 21 Nisan'da tahliye kararı verdi. Davanın 10 Mayıs'taki karar duruşmasına katılmayan Durak hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 15 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklanmasına hükmedildi.
HAVALİMANINDA YAKAYI ELE VERDİ
Hakkında verilen ceza ve tutuklama kararı sonrası ise soluğu ertesi gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda alan Durak, burada 'Ahmet Yılmaz' adına düzenlenmiş ve tamamen sahte olarak oluşturulmuş Belçika'ya ait sahte kimlik kartıyla birlikte Almanya'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Bu nedenle hakkında sahtecilikten açılan soruşturma kapsamında 'Resmi belgede sahtecilik' ve hakkında verilen ceza ve tutuklama kararı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.