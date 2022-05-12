FETÖ’nün sözde mağdur oyunu deşifre oldu! Sahte kimlikle Almanya’ya kaçacaktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sosyal medya hesapları yine, örgüt üyeleriyle ilgili sözde mağduriyet algısı oluşturmak için harekete geçti. Bunun son örneği, İzmir Maltepe Askeri Lise öğrencisi iken darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen Mustafa Enis Durak oldu. Durak'ın annesiyle duruşma salonu önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşan örgüte ait sosyal medya hesapları, Durak'ın 6 ay içinde 3'üncü kez tutuklanıp cezaevine gönderildiğini dile getirdi. Oysa, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Can Tuncay'ın koordinesinde yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasına takılan Durak'ın 2014 yılında 5 kez ankesörlü telefondan mahrem imamı tarafından arandığı saptandı. Hakkında örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenci iken Yusuf ve Kenan kod isimli mahrem imamların sohbet grubunda yer aldığı tespit edildi.