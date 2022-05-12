FETÖ'nün sözde mağdur oyunu deşifre oldu! Sahte kimlikle Almanya’ya kaçacaktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:08
01:38
PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video 12.05.2022 | 16:36
03:06
Engin Ardıç | Bir Şahmeran eksikti 12.05.2022 | 16:39
04:18
Okan Müderrisoğlu | "Baba! Ne Suriye'si?" | Video 12.05.2022 | 16:37
01:53
03:32
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video 12.05.2022 | 15:38
24:29
03:26
Salih Tuna | Yüce Türk Büyüğü’nün utanç verici hali 12.05.2022 | 14:49
01:34
02:32
Mehmet Barlas | Rusya ile Ukrayna arasında uzun bir savaşın eşiğindeyiz 12.05.2022 | 14:29
02:31
Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesine katılacak | Video 12.05.2022 | 14:18
01:22
00:53
02:24
02:36
01:12
05:35
00:42
Ukrayna'da market rafları boşaldı | Video 11.05.2022 | 21:46
05:54
Ankesörlü telefon soruşturmasına takılan ve mahrem imamların sohbet grubunda yer aldığı saptanan Mustafa Enis Durak isimli eski askeri öğrenci hakkında, FETÖ’cü sosyal medya hesapları tarafından sözde mağduriyet algısı oluşturuldu. Durak’ın hakkında 7 yıl 15 ay hapis cezası verilen karar duruşmasına katılmadığı, Belçika’ya ait sahte kimlik kartıyla Almanya’ya kaçmak üzereyken havalimanında yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.