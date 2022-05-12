Mansur Yavaş’ın zabıtaları Meclis’i bastı! ’Sadece ben konuşacağım’

ACAR: "HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: "'Devlet katil değil seri katildir' diyen CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştiren Sayın Mansur Yavaş tamamen hukuksuz bir şekilde meclis üyelerini konuşturmamış hukuk ve adalet anlayışını bir kez daha göstermiştir."

OĞUZ: "MECLİSİN DENETLEME YETKİSİNİ KULLANMASINA ENGEL OLDU"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "Bu ayki Meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Sadece ben konuşacağım' dedi. Demokratik hakkını kullanmak isteyen seçilmiş meclis üyelerini susturmak için Mansur Yavaş'ın zabıtaları da meclisi bastı"

"Sayın Mansur Yavaş'ın bu toplantıda sadece kendisi konuşması, söz almak isteyen hiçbir meclis üyesine söz vermek istememesi demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşan bir durum değil ve bu durum milli iradenin tecelligâhı Cumhuriyet Ankara'sına yakışmamıştır. Ayrıca söz almak isteyen meclis üyelerini susturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtaları kelimenin tam anlamıyla meclisi basmıştır. Utanç vericidir. Bir de Sayın Mansur Yavaş kürsüden 'Ben çağırmadan gelmeyin' diyerek aslında toplantı öncesinde nasıl bir hesabın yapıldığını da gözler önüne sermiştir. Yine meclis çalışma usul ve esaslarına göre, soru önergelerini meclis başkanı kabul edip etmeme hakkına sahip değildir. Her soru önergesi, veren kişi tarafından söz hakkı alınarak sorulabilir ya da yazılı olarak verilebilir. Mansur Bey soru önergelerinin mecliste okunmasına da engel olarak meclisin denetleme yetkisini kullanmasına engel olmuştur."