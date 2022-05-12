Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım' | Video

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a iki defa ihtar vermesi ve Fatih Ünal’a “Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım” şeklinde ifadeler kullandı. Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.