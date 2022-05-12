Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti | Video 12.05.2022 | 22:28
00:15
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım' | Video 12.05.2022 | 22:24
11:36
00:18
02:16
03:57
30:35
00:47
02:38
01:08
01:38
PKK’nın kanlı planını jandarma bozdu | Video 12.05.2022 | 16:36
03:06
Engin Ardıç | Bir Şahmeran eksikti 12.05.2022 | 16:39
04:18
Okan Müderrisoğlu | "Baba! Ne Suriye'si?" | Video 12.05.2022 | 16:37
01:53
03:32
Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' çalındı iddiasına yalanlama | Video 12.05.2022 | 15:38
24:29
03:26
Salih Tuna | Yüce Türk Büyüğü’nün utanç verici hali 12.05.2022 | 14:49
01:34
02:32
Mehmet Barlas | Rusya ile Ukrayna arasında uzun bir savaşın eşiğindeyiz 12.05.2022 | 14:29
02:31
Başkan Erdoğan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesine katılacak | Video 12.05.2022 | 14:18
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a iki defa ihtar vermesi ve Fatih Ünal’a “Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım” şeklinde ifadeler kullandı. Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.