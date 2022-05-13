Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye YPG/PKK tepkisi! PKK’yı meşrulaştırma çabası...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında Paris'teki Türk konsolosluğuna yapılan saldırıya tepki gösterirken "Fransa'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu açıklamalarında ABD'nin Suriye'nin Kuzeyinde yaptırımları esnetmesine de sert tepki gösterdi. Bunun 'PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası' olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris'teki türk konsolosluğundaki saldırılara ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu 'Saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli' dedi. "Fransa'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.