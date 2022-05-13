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Giriş Tarihi: 13.5.2022 11:45 Son Güncelleme: 13.5.2022 12:03

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi! PKK'yı meşrulaştırma çabası...

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye YPG/PKK tepkisi! PKK’yı meşrulaştırma çabası...

son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris'teki Türk konsolosluğundaki saldırılara ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu 'Saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli' dedi. Çavuşoğlu ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti kararına tepki gösterdi.

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamasında Paris'teki Türk konsolosluğuna yapılan saldırıya tepki gösterirken "Fransa'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu açıklamalarında ABD'nin Suriye'nin Kuzeyinde yaptırımları esnetmesine de sert tepki gösterdi. Bunun 'PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası' olduğunu dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris'teki türk konsolosluğundaki saldırılara ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu 'Saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli' dedi. "Fransa'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN KARARINA TEPKİ

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabileceği duyurulmuştu. Bakan Çavuşoğlu bu karara sert tepki gösterdi."Bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır sebebi de bellidir. PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi! PKK'yı meşrulaştırma çabası...
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