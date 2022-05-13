Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Paris'teki türk konsolosluğundaki saldırılara ilişkin açıklama geldi. Çavuşoğlu 'Saldırıyı gerçekleştirenler yargı önünde hesap vermeli' dedi. Çavuşoğlu ABD yönetimi, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti kararına tepki gösterdi.