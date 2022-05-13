Sultanbeyli’de polis memuru Hüseyin Duman’ın şehit olduğu kazada yeni gelişme: Tır şoförü tutuklandı

"IŞIĞIN BANA YEŞİL YANDIĞINDAN EMİNDİM"

Tır şoförü olan şüpheli V.G. ise sorgusunda, "Ben seyir halindeyken trafik ışığının yeşil yandığını net olarak gördüm ve geçiş yaptım. Ancak ben geçmeye başladıktan sonra ışık sarıdan kırmızıya dönmüşse de görmedim. Polis motorsikleti trafikte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından bir anda önüme çıktı ve benim aracın sol ön kısmına çarptı. Sirenlerini de görmedim. Olayda alkollü de değildim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Hakimlik, sorguları sonrası şüpheli araç sürücüsü M.A.A.'yı yurt dışına çıkamama ve belli günler imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakırken tır şoförü V.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

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