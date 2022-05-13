Sultanbeyli’de polis memuru Hüseyin Duman’ın şehit olduğu kazada yeni gelişme: Tır şoförü tutuklandı

Sultanbeyli'de önceki gün meydana gelen korkunç olayda polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara bir aracı durması için uyardı. İddiaya göre uyarıyı dinlemeyen aracı motorsikletle takip eden 2 polis memurunun tıra çarpması sonucu korkunç kaza yaşandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü V.G., kaçan aracın sürücüsü M.A.A. (17) ile bu araçta bulunan Y.G, F.E.B, O.Ö. ile H.İ.E. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilirken kaçan aracın sahibi B.A. ise emniyetten serbest bırakıldı. Savcılık 6 şüpheliden 4'ünü adli kontrolle serbest bırakırken araç sürücüsü ve tır şoförünü ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
"POLİS CAMA VURUNCA PANİKLEDİM"
Hakimlikteki sorgusunda araç sürücüsü M.A.A., babasından habersiz aracı aldığını belirterek "Arkadaşlarımla gezerken polis uygulamasına denk geldim. Aslında sıraya girmiştim fakat sıra bize gelince panik yaptım ve gaza bastım. Ben tam giderken polis memurunun cama vurma sesini duydum, arkadaşlarım da 'Dur' dedi fakat ehliyetim de olmadığı için hızla ayrıldım" dedi.
ARACI BABASINDAN HABERSİZ ALMIŞ
Korkunç kazayı daha sonra sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen şüpheli M.A.A., "Korktum ve ne yapacağımı bilemedim. Bu olaydan önce babamın yanındayken aracı sürdüğüm olmuştu ancak ilk kez aracı kaçırarak kullandım. Ehliyetim olmadığı için para cezası kesildi fakat kazayla ilgili suçum olduğunu düşünmüyorum. Olay sırasında alkollü de değildim" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.
"IŞIĞIN BANA YEŞİL YANDIĞINDAN EMİNDİM"
Tır şoförü olan şüpheli V.G. ise sorgusunda, "Ben seyir halindeyken trafik ışığının yeşil yandığını net olarak gördüm ve geçiş yaptım. Ancak ben geçmeye başladıktan sonra ışık sarıdan kırmızıya dönmüşse de görmedim. Polis motorsikleti trafikte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından bir anda önüme çıktı ve benim aracın sol ön kısmına çarptı. Sirenlerini de görmedim. Olayda alkollü de değildim" diyerek suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.
TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Hakimlik, sorguları sonrası şüpheli araç sürücüsü M.A.A.'yı yurt dışına çıkamama ve belli günler imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakırken tır şoförü V.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.Şehit polis memuru Hüseyin Duman'a veda: Gözyaşları sel olup aktı