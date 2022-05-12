Şehit polis memuru Hüseyin Duman’a veda: Gözyaşları sel olup aktı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Duman, tüm müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit oldu.