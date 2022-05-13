Yabancı öğrenciler İstanbul Havalimanı’na hayran kaldı

İngiltere'nin Birmingham şehrindeki 'University College Birmingham'da havacılık ve turizm öğrenimi gören öğrenciler, eğitim gezisi için İstanbul'u tercih etti. İlk olarak İstanbul Havalimanı terminalini gezerek yolculara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan öğrenciler, ardından Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Dünyanın farklı ülkelerinden 60 öğrenci, hayran kaldıkları İstanbul Havalimanı ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Letonyalı öğrenci Aija Busa, "Daha önce böyle bir havalimanı görmedim" dedi.Üniversitenin Öğretim Üyesi Helen Joyner Harris, 2019 yılında bir grup öğrencisi ile birlikte İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, ilk ziyaretlerinde çok güzel zaman geçirdikleri için tekrar geldiklerini söyledi. Bu gezide Doğu Avrupa, Portekiz, İtalya, İspanya, Hindistan ve Afrika Kıtası'ndan havacılık ve havalimanı yönetimi eğitimi alan 60 öğrenci ile üç görevlinin yer aldığını kaydeden Harris "2019 yılındaki ilk seyahatimiz beklentilerimizin ötesinde bir seyahat olmuştu" diye konuştu.Avrupa'ya yakınlığı için İstanbul'u tercih ettiklerini ifade eden Harris " Öğrenciler, havalimanını görünce şaşırdılar. Büyüklüğü, kapasitesi ve diğer fazları ile birlikte çok harika buldular. İstanbul'u Avrupa'ya çok uzak olmaması dolayısıyla seçtik. Ayrıca havacılıkta yeni gelişmeleri, hikayesi olan bir yer olsun istedik. Üç hafta önce de bir grup master öğrencisini göndermiştik .Onlar da havacılık öğrencisiydi. Yer ve hava taşımacılığı arasındaki sinerjinizi görmek istediler. Gelecek yıl yine hem havacılık okuyan öğrenciler ve aynı bölümün mastır öğrencileri ile tekrar gelmek istiyorum"dedi. Letonyalı öğrenci Aija Busa "İngiltere'den okuyorum. Havacılık öğrencileri olarak, eğitim seyahati için dünyanın en yeni ve en büyük havalimanlarından birini görmek için geldik. Havalimanı büyüleyici, büyük, içindeki yeniliği, tazeliği sevdim. Daha önce böyle bir havalimanı görmemiştim" dedi. James Mccallum ise yolcuların görmediği bazı yerleri gördüklerini aktararak "Bu çok heyecanlıydı. Havalimanında çok güzel bir mimari ve gelişmiş bir teknoloji kullanılmış. Her detay tek tek düşünülmüş "diye konuştu.