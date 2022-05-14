Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!
Giriş Tarihi: 14.5.2022 17:59 Son Güncelleme: 14.5.2022 18:27

SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!

SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA