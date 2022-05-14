SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.