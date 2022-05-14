SON DAKİKA HABERİ | Terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı!

Son dakika haberi: Türkiye, terör örgütü PKK'ya karşı yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. MSB'den yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 14, 2022
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi. pic.twitter.com/YrSLmBSBXV