Son dakika: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP’li Alican Önlü polise taşla saldırdı

KARA YOLUNU TRAFİĞE KAPATMAK İSTEDİLER

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen başta Önlü olmak üzere, söz konusu milletvekilleri ve beraberindeki grubun Munzur Üniversitesi önünde Tunceli-Elazığ kara yolunu trafiğe kapatmak istediği aktarıldı. Önlü ve diğer illerden gelen HDP'li vekillerin başında olduğu grubun güvenlik güçlerine fiziki ve taşlı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Milletvekili Önlü'nün bizzat polise taş attığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırgan gruba orantılı müdahale edilmiş ancak milletvekillerine herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Bu esnada kalabalık arasından bir anda HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü cenaze aracının anahtarını alarak hastaneye gitme bahanesiyle olay yerinden ayrılmıştır. Bu sebeple cenaze aracı ve araca eşlik eden yakınları uygulama noktasında bir müddet beklemek zorunda kalmıştır. Olay sonrasında cenaze aracının anahtarı vefat eden kişinin yakınları tarafından HDP Tunceli Milletvekili'nden alınmış ve bu surette araç hareket edebilmiştir. Daha sonra, Üniversite önünden İlimizin girişinde bulunan polis uygulama ve kontrol noktasından hareket eden araç şehir mezarlığı altında bulunan polis uygulama noktasına geldiğinde, guruba yakınları haricinde kimsenin define katılamayacağı tekrar hatırlatılmış ancak buna rağmen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu provokatör bir grup güvenlik güçlerimize tekrar taşla saldırmıştır."

POLİSİN BAŞINA TAŞ İSABET ETTİ

Olayda başına taş isabet eden polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, "Provokatif gruplar, güvenlik güçlerimizin orantılı müdahalesi ile dağıtılmış, güvenlik kuvvetlerimize taşlı saldırıda bulunan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu ve benzeri provokasyonlar ile şehrin huzurunu kaçırmak isteyenlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulanarak Valilik tarafından Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.