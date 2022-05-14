Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise taşla saldırdı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist cenazesine katılmak isterken engellenen HDP'li Alican Önlü'nün polise taş attığı görüntülere tepki gösterdi. Soylu, "PKK Terör Örgütü üyesi ve 'kırsalcı'sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir..." ifadelerini kullandı.