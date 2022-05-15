Son dakika: Dünya Türkiye’ye kilitlendi! NATO’da son sözü Ankara söyleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

"Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.