İsveç’in başkenti Stockholm’de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı

"BİZİ İKNA ETMEK İÇİN GELECEKLER İSE KUSURA BAKMASINLAR"

Teröristleri parlamentolarında konuşturuyorlar. Biz bunların neyine güveneceğiz. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz.

Pazartesi bizi ikna etmek için gelecekler ise kusura bakmasınlar."