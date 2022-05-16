Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen ve NATO üyeliğine başvuru yapması beklenen İsveç'te terör örgütü faaliyetleri devam ediyor.
BAŞKENT STOCKHOLM'DE PKK PAÇAVRASI ASTILAR!
İsveç, bir yandan Türkiye'yi ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da teröre desteğini devam ettiriyor. Ülkenin başkenti Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da bugün dev bir PKK paçavrası asıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video
Öte yandan Finlandiyalı ve İsveçli üst düzey temsilcilerden oluşan diplomatik heyetin Türkiye'ye gideceği duyuruldu.
'İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KULUÇKA MERKEZİ'
Konu ile ilgili konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi.
"BİZİ İKNA ETMEK İÇİN GELECEKLER İSE KUSURA BAKMASINLAR"
Teröristleri parlamentolarında konuşturuyorlar. Biz bunların neyine güveneceğiz. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz.
Pazartesi bizi ikna etmek için gelecekler ise kusura bakmasınlar."