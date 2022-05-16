İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama | Video 16.05.2022 | 21:20
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23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video 16.05.2022 | 21:07
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Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu | Video 16.05.2022 | 20:46
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Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti | Video 16.05.2022 | 19:56
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SON DAKİKA! DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı | Video 16.05.2022 | 12:15
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Haşmet Babaoğlu | Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 | 09:52
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Melih Altınok | Bak'ıcaz bak'ıcaz sakin olun... 16.05.2022 | 09:27
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Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor 16.05.2022 | 09:17
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Hilal Kaplan | İsveç'e nasıl geri adım attırdık? 16.05.2022 | 09:14
İsveç’te terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler devam ediyor. Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen İsveç’in Başkenti Stockholm’de dev bir PKK paçavrası asıldı. İsveç polisinin ise gösteriye müdahale etmediği gözlemlendi.