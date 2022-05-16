İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video

İsveç’te terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler devam ediyor. Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen İsveç’in Başkenti Stockholm’de dev bir PKK paçavrası asıldı. İsveç polisinin ise gösteriye müdahale etmediği gözlemlendi.