Video Haber İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video
İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video

16.05.2022 | 23:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsveç’in başkenti Stockholm’de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video 01:00
İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK terör örgütüne ait paçavralar asıldı | Video 16.05.2022 | 23:00
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor | Video 02:21
Başkan Erdoğan basın toplantısında dikkat çekti! Türkiye-Cezayir ilişkileri bakın ta nereye dayanıyor | Video 16.05.2022 | 21:58
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama | Video 02:35
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama | Video 16.05.2022 | 21:20
23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video 02:17
23 kişi gözaltına alınmıştı... 21’i tutuklandı... | Video 16.05.2022 | 21:07
Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu | Video 01:52
Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu | Video 16.05.2022 | 20:46
Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video 30:49
Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video 16.05.2022 | 20:29
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya ve İsveç’e: İknaya mı gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar | Video 03:08
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya ve İsveç’e: İknaya mı gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar | Video 16.05.2022 | 20:26
Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti | Video 02:05
Erciyes 2022 Tatbikatı nefes kesti | Video 16.05.2022 | 19:56
Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video 08:12
Başkan Erdoğan: Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz | Video 16.05.2022 | 19:51
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik... | Video 03:40
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den konut fiyatları açıklaması: 65 bin kişiyi tespit ettik... | Video 16.05.2022 | 18:15
Son Dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 08:35
Son Dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 16.05.2022 | 16:22
Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video 02:31
Son Dakika: Bakan Nureddin Nebati konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi | Video 16.05.2022 | 16:09
Saadet Partisi’nde CHP ve HDP krizi: Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna ’evet’ der hale geldik! | Video 01:25
Saadet Partisi'nde CHP ve HDP krizi: "Din derslerinin kaldırılmasına ve Kürt federasyonuna 'evet' der hale geldik!" | Video 16.05.2022 | 14:29
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: “Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!” | Video 01:58
Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: “Kaftancıoğlu’ndan kahraman çıkmaz!” | Video 16.05.2022 | 11:27
Son Dakika: NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerindeki teröristleri Türkiye’ye vermiyor! | Video 01:54
Son Dakika: NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerindeki teröristleri Türkiye'ye vermiyor! | Video 16.05.2022 | 13:08
SON DAKİKA! DEAŞ’lı canlı bomba Şanlıurfa’da yakalandı | Video 04:55
SON DAKİKA! DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı | Video 16.05.2022 | 12:15
Haşmet Babaoğlu | Bu planda nükleer savaş da var mı? 02:59
Haşmet Babaoğlu | Bu planda nükleer savaş da var mı? 16.05.2022 | 09:52
Melih Altınok | Bak’ıcaz bak’ıcaz sakin olun... 04:08
Melih Altınok | Bak'ıcaz bak'ıcaz sakin olun... 16.05.2022 | 09:27
Mehmet Barlas | İsveç’in NATO üyeliği zor 02:40
Mehmet Barlas | İsveç'in NATO üyeliği zor 16.05.2022 | 09:17
Hilal Kaplan | İsveç’e nasıl geri adım attırdık? 03:02
Hilal Kaplan | İsveç'e nasıl geri adım attırdık? 16.05.2022 | 09:14

İsveç’te terör örgütü yandaşları ve temsilcilerinin hiçbir engelle karşılaşmadan yaptıkları faaliyetler devam ediyor. Türkiye tarafından terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle eleştirilen İsveç’in Başkenti Stockholm’de dev bir PKK paçavrası asıldı. İsveç polisinin ise gösteriye müdahale etmediği gözlemlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA