Son dakika: CHP’li Bülent Öz “Kuzenim ihale istedi vermedim” demişti! İhya ettiği ortaya çıktı



Özgür Erbil

1 MİLYON 200 BİN LİRALIK FATURA KESTİK

Başkan Öz'ün "Kuzenim usulsüzlük yapmamı istedi, yapmayınca da iftira attı " iddialarını yalanlayan Özgür Erbil, "Sahibi olduğum Marmara Tedarik End. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. üst yapı ihalelerine girmeye yetkili olan bir şirkettir. Ancak bugüne kadar Öz döneminde yapılan tüm ihaleli işler alt yapı işleridir. Yani biz istesek de, baskı da yapsak rica da etsek zaten bu ihalelere girme şansımız yoktur. Kaldı ki Mart 2019 tarihinde seçildikten sonra şirketim Belediye işleri için temmuz ağustos aylarında doğrudan temin işler için teklif vermeye ve iş yapmaya başlamıştır. Bu yapmış olduğumuz işlerin tamamı Belediye personeli tarafından onaylanan faturalar, yapılan iş kadar kesilmiştir. Yaklaşık kestiğimiz fatura tutarı 1 milyon 200 bin Türk lirasıdır. Yapmış olduğumuz işlere ait faturalar işleri teslim etmemize rağmen Başkan Öz'ün talimatı ile aylarca kestirilmemiş ve ödemeleri de tarafımıza yapılmamıştır. Ödemelerimizi icra yoluyla tahsil edebildik." şeklinde konuştu.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

Bülent Öz'ün Belediye Başkanlığı koltuğunun verdiği güç ve güven ile kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Erbil, "Bülent Öz'ün yapmış olduğu açıklamalar her ne kadar Savcılığa yapmış olduğum suç duyurusuyla alakalı olmasa da, konuyu çarpıtarak kamuoyunda beni suçlu ve iftiracı göstermeye çalışmaktadır. Konunun muhataplarına da aba altından sopa göstermek niyetinde olduğu açıktır. Bu sebepledir ki Savcılık soruşturmasında, şahit gösterilen tüm belediye personeli ve ticaret erbabı arkadaşlarımızın gerçekleri tüm açıklığı ile anlatmış olmalarını ümit ediyor; aksi açıklamaların, deliller ile sabit olduğunda suç teşkil edeceğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.