İZSU’da deprem: Beklenen kadro değişikliği gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT ve Büyükşehir Belediyesinden sonra İZSU Genel Müdürlüğünde beklenen değişikliği yaptı. İZSU Genel Müdürlüğünde taşları yerinden oynatan düzenlemeye göre Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Filiz Yıldız'ın yerine Candan Dipli getirildi. Bir çok daire başkanının görev yerinin değişmesine neden olan düzenleme çalışanlara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi duyuruldu. Şimdi gözler İzmir Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Soyer'in Aziz Kocaoğlu döneminde Genel Sekreterlik Görevine getirilen Buğra Gökçe ile de önümüzdeki günlerde yollarını ayırmasına kesin gözü ile bakılıyor.

DAİRE BAŞKANLARININ GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

SABAH'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde yakın çevresine "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına yepyeni bir kadro ile giriş yapacağım" dediğini manşetine taşımasının ardından İZSU Genel Müdürlüğünde beklenen değişiklik gerçekleşti. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Yıldız görevden alınırken yerine daire başkanı Candan Dipli getirildi. Yapılan görev değişiklikleri kapsamında Abone İşleri Dairesi Başkanlığı'na Yusuf Değerli'nin yerine Ayten Başaran geldi. Yusuf Değerli Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erdoğan'ın altında uzman olarak görevlendirildi. İZSU Genel Müdürlüğündeki değişiklik bunlarla da sınırlı kalmadı. Projeler Dairesi Başkanı Faruk İşgenç'in yerine serdar Sadi, Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı Yeter Erten'in yerine ise Münevver Elele Karakulak getirildi.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

Birinci Bölge İşletmeler ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'na Aydın Korkmaz'ın yerine Evrim Eryılmaz, Üçüncü Bölge İşletmeler ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'na Şerafettin Budak'ın yerine Tarık Ada atandı. Geçtiğimiz hafta İZSU Genel Kurulunda kabul edilen yeni teşkilat şemasına göre yeni oluşturulan Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'na ise Halkla İlişkiler Müdürü Birkan Acar getirildi.

SABAH DUYURMUŞTU

SABAH, İZSU'daki operasyonu yaklaşık 10 gün önce 'İZSU'da taşlar yerinden oynayacak' başlığı ile kent gündemine taşımış, haber büyük ses getirmişti. Okuyucuları ile Soyer'in yakın çevresine "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına yepyeni bir kadro ile gireceğim" dediğini paylaşan SABAH, kadro değişikliklerini de bir bir haberinde duyurmuştu.

SIRA GÖKÇE'DE

Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Soyer'in önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Ankara Çankaya belediyesinden transfer olan Genel Sekreter Buğra Gökçe ile de yollarını ayırmasına kesin gözü ile bakılıyor. Gökçe'nin yerine Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey'in isimleri geçiyor.