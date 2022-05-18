PKK elebaşı Salih Müslim hezimeti itiraf etti: Her gün kayıplar veriyoruz

Güvenlik güçleri, sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonlarla terör yuvalarına 'kilit' vurmaya devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Kilit Harekatı ile örgütün hareket alanı iyie daralırken, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin üst düzey isimlerinden Salih Müslim, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SAYIDA ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü itiraf eden PKK elebaşı Salih Müslim, hava saldırılarının artarak devam ettiğini söyledi. Müslim, "ABD, Rusya ve diğer bazı ülkeler açıklamalar yaparak sadece kınıyor ve kaygılarını dile getiriyorlar. Türkiye bu açıklamaları dikkate almıyor." ifadelerini kullandı.

"HER GÜN KAYIPLAR VERİYORUZ"

"Ne Amerika, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz." diyen Salih Müslim, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Uluslar arası güçler Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı bazı açıklamalar yapmış olsa da, Türkiye bunu dinlemiyor.

Bu SİHA'lara, Drone'lara karşı bir çözüm üretmek zorundayız. Kendimizi korumak ve tedbirlimizi almak zorundayız. Her gün kayıplar veriyoruz."