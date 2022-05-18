Terör destekçilerine 10 maddelik manifesto

Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı "ama"sız "fakat"sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerekliliğini vugulayacak. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile 'müttefiklik' ilişkisi kurması için manifesto niteliği taşıyan 10 şartı şöyle:1- PKK ve türevlerinin terör örgütü olduğu konsundaki tutumunuzu netleştirin.2- Terör örgütünün sözde yöneticilerine parlamentolarınızı, konferans salonlarınızı açmayı durdurun.3- YPG'ye, DEAŞ'la mücadele adı altında verilen mali destek kesilsin.4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında temas kurmayı bırakın.5- FETÖ firarilerinin ülkelerinizde yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerini durdurun.6- PKK/ YPG/ KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemlerini hızlandırın.7- Müttefiklik ruhu ile bağdaşmayan şekilde Türkiye'nin güvenliğine karşı her türlü faaliyete arka çıkmaktan vazgeçin.8- Terörle mücadelede Türkiye ile düzenli istişare ve yakın işbirliğinde kalacak bir mekanizma oluşturmak için karşılıklı inisiyatif alın.9- Terör iltisaklı oluşumların ülkenizdeki para trafiğini kesin, banka hesaplarını bloke edin.10- STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyet ve fon toplama girişimlerini önleyin.