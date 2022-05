Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye: "Merak ediyorlar" dedi hikayesini açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve temsilci gençlerle milli sporcuların buluşma programında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu:

Başkan Erdoğan, programda Yücel Arzen ve orkestrası ile İstiklal Türküleri Konseri'ni dinledi. Programda temsilci gençler Mehmet Hakan Yavuz Sümeyye İlteriş ile milli basketbolcu Cedi Osman, 81 ilden getirilen vatan toprağını Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Milli raket Abdullah Öztürk de programda 2016 Rio ve 202 Tokyo Paralimpik oyunlarında altın madalya kazandığı şampiyonluk raketini Başkan Erdoğan'a hediye etti.

"MERAK EDİYORLAR, NİYE RAKETİ BÖYLE TUTUYORSUN DİYE?"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da öğrencilerle masa tenisi oynarken çekilen fotoğrafının NFT'sini Başkan Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, hediyeyi alırken, "Merak ediyorlar, niye raketi böyle tutuyorsun diye. Dünyada tek raket tutma tekniği bu değil, ben tamamen raketi avucumun içine oturtuyorum. Bu şekilde biz başarıyı alıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca programda şu ifadeleri kullandı:

YÂD EDİYORUM: Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan İstiklal ateşini düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum.

HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Milli mücadelenin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği siz gençlerimizi dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır. İlk gençlik yıllarından beri hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın, imkânların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın.

BÜYÜK VİZYONUN MİRASÇILARISINIZ: Çünkü siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, çünkü siz nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü iki buçuk kat arttıran Yavuz'un, çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdülhamid'in, çünkü siz vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayraktarı şehit Menderes'in, çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın, çünkü siz son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız.

DARBECİLER 15 TEMMUZ'DA KARŞILARINDA BU GENÇLİĞİ BULDULAR: Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz 'kim var' diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik. Ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk. Öyle ki 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktıklarında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişimizin öncüsü gençlerimizin cesareti ve kararlılığı, silahların gücüne galebe çaldı. Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenimizin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir.

Başkan Erdoğan: Gençleri kucaklayan anlayış ile tuzakları birer birer bozduk!

GENÇLERİMİZİN UFUKLARINI TAKDİRLE İZLİYORUZ: Artık biz şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yola devam edeceğiz. Eskrimdeki şampiyonumuzu dinledik. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce bir müjde daha aldım. O da dünya boks şampiyonasında İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın (bugün) akşam dört tane finalistimiz var yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz. Ülkemizde sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcularımız şanlı bayrağımızı göndere çekecek, orada dalgalandıracak daha nice şampiyonlar çıkacağına ben inanıyorum. Spor yanında sanatta, bilimde, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. İşte görme engelli sevgili evladımızı dinledik. Bakın nereden nereye... İddialı, iddialı olduğu kadar başarılı, görme engelli ama metaverse meydan okuyor. İşte mesele bu. Nitelikli fikri tapu diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençlerimizin ufuklarını takdirle takip ediyoruz.

SONUNDA BENİ DE ALIŞTIRDILAR: Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin her birinde hiç durmadan, duraksamadan çalışarak, mücadele ederek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Artık olimpiyat bekliyoruz arka arkaya... Gençlerimiz kimi akademik, kimi mesleğindeki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, en büyük güç kaynağıdır. Artık Basketbol Milli Takımımız da bir numara olacak. En sonunda beni de alıştırdılar. Biz tabi skorer olarak hallediyoruz işlerini. Önceliği hep gençliğimize veriyoruz. Açtığımız üniversitelerde taleple kontenjanı aynı seviyeye getirdik.