Başkan Erdoğan: Gençleri kucaklayan anlayış ile tuzakları birer birer bozduk!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Her dönemde gençleri birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar gerçekleştiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz gençleri kucaklayan bir anlayış ile Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları birer birer bozduk" ifadelerini kullandı.