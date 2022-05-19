Son dakika | Başkan Erdoğan: Gençleri kucaklayan anlayış ile tuzakları birer birer bozduk!

"ŞİMDİ HEDEF PARİS"

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin sokağa çıktıklarında karşılarında gençleri bulduğunu, Cumhuriyet tarihinin bu en şanlı direnişinde, gençlerin cesareti ve kararlılığının silahların gücüne galebe çaldığını vurguladı.

Sadece bu tablonun bile gençlere güvenlerinin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterli olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendilerini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük kapalı salonu, 5 bin kişilik... Bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz, kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldi. Artık biz, Tokyo ve şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonluğumuzu izledik ve dinledik, şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu diyoruz. Az önce bir müjde daha aldım. O da Dünya Boks Şampiyonası'nda, İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam dört tane finalistimiz var, yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz."

Başkan Erdoğan: Gençleri kucaklayan anlayış ile tuzakları birer birer bozduk!

Erdoğan, Türkiye'de sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcular içinden şanlı Türk bayrağını göndere çekecek, dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, şehirleri temsilen Ankara'da bulunan gençlerin, geldikleri yerlerde hayatın her alanında takdirle gösterilen yanlarının olduğunu bildiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'ta Adana'da düzenlenecek Gençlik Şöleni'nde on binlerce gençle bir araya geleceklerini belirterek, "Bu şölende gençlerimizin enerjisi ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda yaptığı konuşmada, sporun yanında bilim, sanat, kültür ve teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

Programda kendisinden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi Üyesi görme engelli Mert Yakıştır'ın iddialı ve başarılı bir genç olduğunu dile getiren Erdoğan, "Görme engelli ama metaverse meydan okuyor. İşte mesele bu. 'Nitelikli Fikri Tapu' diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, gençleri harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerin üretmede ve başarmada sınır tanımadığına işaret ederek, "Hep söylüyorum; artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Şair ne diyor: 'Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider'. Sizlerin her birinde hiç durmadan, duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Artık arka arkaya olimpiyat bekliyoruz." diye konuştu.