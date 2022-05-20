Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan Kolombiya Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Kolombiya ile 2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmaktır.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque yaptığı açıklamada, "Türkiye ile kazan-kazan anlaşmaları yapmalıyız" dedi. Duque, "Stratejik endüstriler açısından önemli bir pazarız" ifadelerini kullandı.