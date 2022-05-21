Google’a 13. madde ayarı! Telif uygulaması Türkiye’de de uygulanabilir! 1 milyar euroluk fon

Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti, Türkiye'deki yayıncıların da bu konudaki beklentisi arttı. Telif hakları gibi kapsamlı bir konuda çalışma yapılması sadece Google ile yapılacak anlaşmayı değil benzer durumdaki tüm platformlar veya yayınlar için de bağlayıcı olabilir.

GOOGLE'IN TELİF ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ ÇARPICI YAZI

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sefer Levent, Google'ın telif anlaşmaları ile ilgili süreci ve Türkiye'nin atabileceği adımları çarpıcı bir yazı ile kaleme aldı.

İşte Levent'in o yazısı:

Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Böylece Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' hayata geçmiş oldu.

Karar elbette basın kuruluşları ve biz gazeteciler için çok önemli. Ama aynı zamanda haberciliğin sürdürülebilirliği açısından okurlar için de büyük önem taşıyor.

Haberin dijitalleşmesinden önce yayıncılar, yatırımlarının karşılığını, gazete ve dergi gibi basılı materyallerin satışı ve reklam geliri üzerinden alıyordu. Dijitalleşmeyle birlikte yayıncılar hem içerik üzerindeki kontrollerinin önemli bölümünü kaybettiler hem de gelirlerinin.

GOOGLE HABERİ NASIL ALIYOR

Avrupa'da yapılan araştırmalar, haber almak için okuyucuların yüzde 50'den fazlasının Google Haberler (Google News) gibi kaynaklardan sadece başlık ve özete bakmakla yetindiğini ortaya koyuyordu. (news.google.com'da tüm haberlerin özetleri yer alıyor)

Google, Yandex, Twitter, Facebook, YouTube vb. birçok platformda gazete ve internet haberlerinin özet kısmı herhangi bir telife konu olmadan paylaşılıyordu. Tüm bunlar Avrupa'daki medya kuruluşları ile çoğunluğu ABD merkezli teknoloji şirketleri arasında anlaşmazlığa yol açtı. Özellikle İspanya ve Fransa gibi ülkeler bu konuda çok katıydı. Sonuç olarak 2019 yılında Avrupa Birliği (AB), telif haklarıyla ilgili 2019/790 sayılı Dijital Tek Pazar (DSM) Yönergesini kabul ederek yürürlüğe koydu.

Avrupa Komisyonu'nun, geçtiğimiz haziran ayında yayınladığı basın açıklamasında, telif haklarına ilişkin yeni kurallarla hem ifade özgürlüğünün korunduğu hem de içerik oluşturucuların adil bir şekilde ücretlendirilebildiğini de belirtti.

Google'dan AB ülkeleri ile emsal 'telif' anlaşması: Türkiye'deki medyaya da ödenmeli!

AB DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR

Düzenleme, eser sahiplerinin haklarının dijital platformlarda da korunmasıyla ilgili birçok madde içeriyordu. Ancak, 2 madde vardı ki (11. ve 13. madde) günlük hayata etkisi bakımından da oldukça kritikti.

11. Madde: Google, Yahoo ve Yandex gibi arama motorlarının gazeteci, yazar ve müzisyen gibi yayıncıların ürettiği içerikleri kullanarak yarattıkları servisler için lisans anlaşması imzalaması gerekecek.

Buradaki servis detayı önemli. Örneğin, bu servislerden en bilineni ve en çok kullanılanı Google Haberler'e (Google News) bugün bile baktığınızda Hürriyet, Posta, Milliyet ve daha birçok kuruluşun haberlerinin başlık, küçük fotoğraf ve kısa özet şeklinde yer aldığını aynı zamanda linkle sitelere yönlendirme yapıldığını görebiliyorsunuz.

Google'dan AB ülkeleri ile emsal 'telif' anlaşması: Türkiye'deki medyaya da ödenmeli!

Dikkat çeken 'Dijital Telif Yasası' vurgusu: Türkiye de harekete geçmeli!

AB, bu düzenlemeyle amacının, kendi birliğinin kültürel mirasını korumak ve yayıncılar ile sanatçıların haklarını adil şekilde almalarını sağlamak olduğunu savundu.

13. Madde: Sosyal medya platformlarında telif hakkı olan veya olabilecek hiçbir paylaşımın yapılmasına müsaade etmeyen filtreler oluşturulacak. Yani, eser sahibinin izni olmadan Twitter, Facebook, Youtube gibi platformlarda bir şarkıdan alıntı, film sahnesi, içerik vb. konulamayacak. Bu madde, Avrupa'da "ifade özgürlüğü" ve "sansür" açısından birçok tartışmaya da neden olmuştu.