Google’dan AB ülkeleri ile emsal ’telif’ anlaşması: Türkiye’deki medyaya da ödenmeli!

Google'ın, internet haberciliği ve yeni nesil habercilik açısından devrim yaratan kararı birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşunda başlıyor. Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' ödemesi yapacak.

SİBER GÜVENLİK UZMANI ALİ KESKİN: TÜRKİYE'DEKİ MEDYA KURULUŞLARINA ÖDEME YAPILMALI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Ali Keskin; "Bir haber aratıyorsunuz istediğiniz detaya Google sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Reklam çalışması olarak Google'a ücret ödeyebiliyorsunuz, ama Google size para ödemiyor. Kurumların istediği Google bizim içeriklerimizi kullanıyorsa bununla ilgili de para ödesin" ifadelerini kullandı.

Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var!

Ali Keskin, Türkiye için de para/telif ödenmesi gerektiğini anlatarak, "Google bununla ilgili çalışmaları yürütürken, anlaşmaları belirli Avrupa ülkeleri ile yapıyor. Bunların arasında Türkiye şu an yok. Türkiye'nin de olması gerekir. Türkiye'de haber/medya faaliyetleri çok fazla. Dolayısıyla Google'ın Türkiye'deki medya kuruluşlarına da ödeme yapması gerekiyor." dedi.

"HER HABERİN VE İÇERİĞİN BİR MALİYETİ VAR"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, Google'ın kazancını içerik sahipleri ile paylaşması gerektiğini ifade ederek, "Haberin bir maliyeti var, Google'da aranan her şeyin de bir kazancı var. Google bunlardan para kazanıyor. Haber bir emektir. Haber için harcanan bir zaman ve para var. Google'ın bu kapsamda, haberlere ve kuruluşlara telif ödeyecek olması çok ciddi bir adım"

Osman Demircan, telif sistemi ile kopya-haberin de önüne geçilebileceğini söyledi.