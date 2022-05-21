İmamoğlu’ndan yeni bir skandal daha: Pontusçu Lermi’yi sahneye çıkardı

Türkiye, kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 103'üncü yıldönümünü coşkuyla kutlarken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise büyük bir skandala imza attı. İmamoğlu, 19 Mayıs 1919'u soykırım olarak gören ve Pontus geleneğini sürdürmeye çalışan, asıl adı 'Abdurrahman Lermi' olan müzisyen Apolas Lermi'ye 19 Mayıs kutlamaları adı altında konser verdirdi. Daha önce de Pontus bayrağı önünde şarkı söyleyen Lermi'nin Güngören'deki organizasyonda sahneye çıkarılması sosyal medyada büyük tepki topladı. Sanatçı ve vatandaşlar, İBB ile İmamoğlu'na tepkilerini, "Soykırım iddiasını dillendiren bir kişiye konser verdirmek terbiyesizliktir. Üstelik hepimizin vergileriyle. Delirmemiz için yapıyorlar sanki" sözleriyle dile getirdi.