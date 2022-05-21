SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya’dan açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin NATO'ya üyelik süreçlerinin ele alındığı konuşmalarda, terör örgütü PKK'ya verilen desteğin derhal kesilmesi, savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların da derhal kaldırılması gerektiğini açık açık söyledi. Erdoğan ile görüşmeye ilişkin Finlandiya'dan ilk mesaj geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye ile yakın diyalog sürüyor. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini güvence edecek." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ BAŞBAKANI İLE KRİTİK NATO GÖRÜŞMESİ
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda NATO üyelik sürecini görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dikkate getirdiğini belirten Başkan Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekti.
"SAVUNMA SANAYİİ KISITLAMALARINI KALDIRIN"
Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurguladı.
PKK/PYD/YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Erdoğan, İsveç'in terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaştığını ortaya koyan somut ve ciddi adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye yönelik terörist tehdit yüzünden gerçekleştirmek zorunda kaldıkları Barış Pınarı Harekâtı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini ifade etti.
BİR GÖRÜŞME DE FİNLANDİYA İLE!
Erdoğan'ın bir diğer telefon görüşmesi ise Finlandiyalı mevkidaşı Niinistö ile oldu. Telefondaki görüşmenin gündemi Finlandiya'nın NATO üyeliğiydi. Erdoğan, Türkiye'nin taleplerini mevkidaşının yüzüne açık açık iletti. Erdoğan ile görüşme sonrası ilk açıklama Niinistö'den geldi. Niinistö, "Türkiye ile yakın diyalog sürüyor. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini güvence edecek." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN RESTİ ÇEKMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine sığınak olduğunu, teröristleri teslim etmediğini, teröre finans ve silah desteği sağladığını, ayrıca Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uyguladığını belirtmiş, "Kusura bakmasınlar, NATO üyeliklerine 'Evet' demeyeceğiz" demişti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın görüşmek için gönderecekleri heyetlere de karşı çıkmış, "Boşuna yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.