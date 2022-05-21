SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya ile peş peşe NATO teması! Başkan Erdoğan açık açık yüzlerine söyledi! Finlandiya’dan açıklama geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile telefonda kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin NATO'ya üyelik süreçlerinin ele alındığı konuşmalarda, terör örgütü PKK'ya verilen desteğin derhal kesilmesi, savunma sanayiine yönelik kısıtlamaların da derhal kaldırılması gerektiğini açık açık söyledi. Erdoğan ile görüşmeye ilişkin Finlandiya'dan ilk mesaj geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, "Türkiye ile yakın diyalog sürüyor. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Finlandiya müttefiklerinin güvenliğini güvence edecek." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ BAŞBAKANI İLE KRİTİK NATO GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson ile telefonda NATO üyelik sürecini görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına bugüne kadar hep tam destek verdiğini belirterek, ittifak içinde hem üye ülkelerin güvenliği hem de kolektif güvenlik açısından dayanışmanın esas bir değer olduğuna işaret etti.