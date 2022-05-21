Son dakika: CHP’li Maltepe Belediyesi’ndeki skandalda dudak uçuklatan rakam! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı





Bu işi o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal organize etti.