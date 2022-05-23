Başkan Erdoğan Niğde’deki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş’un cenazesine katıldı





ŞOFÖR UYUMUŞ



Kazanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.