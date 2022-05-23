Başkan Erdoğan Niğde’deki kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş’un cenazesine katıldı

Son dakika bilgisine göre Niğde'de yaşanan feci kazada hayatını kaybeden gençlerden Sudenaz Akkuş'un cenaze töreni Kocaeli'nde düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Akkuş'un cenazesine katıldı.
Başkan Erdoğan Niğde'deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı | Video
"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.
20 yaşındaki Sudenaz son yolculuğuna uğurlandı.
KAHREDEN KAZA
Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Adana-Konya Otoyolu, Niğde Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkisinde meydana geldi. Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik etkinliğinden Konya'ya dönmek için yola çıkan 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu Hasan Akgül yönetimindeki otobüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş da hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan şoför Hasan Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı ise hastanelerde tedaviye alındı.
ŞOFÖR UYUMUŞ
Kazanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.
YARALILARIN SON DURUMU
Niğde Valiliği, yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir. Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.