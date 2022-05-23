Başkan Erdoğan Niğde'deki feci kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı | Video
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Niğde'de yaşananfeci kazada hayatını kaybeden gençlerden Sudenaz Akkuş'un cenaze töreni Kocaeli'nde düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Akkuş'un cenazesine katılıyor. Başkan Erdoğan cenaze töreninde "Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız." dedi.