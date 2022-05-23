Başkan Erdoğan’ın NATO çıkışı PKK’yı panikletti! Örgütün sözcüsü Norveç basınında yalvardı: Boyun eğmeyin

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel asker operasyon başlatmasının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

"BOŞUNA YORULMASINLAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine sığınak olduğunu, teröristleri teslim etmediğini, teröre finans ve silah desteği sağladığını, ayrıca Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uyguladığını belirtmiş, "Kusura bakmasınlar, NATO üyeliklerine 'Evet' demeyeceğiz" demişti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın görüşmek için gönderecekleri heyetlere de karşı çıkmış, "Boşuna yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.