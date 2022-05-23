SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan sürpriz ziyaret sonrası sanatçıların aileleri ile keyifli sohbet! Sosyal medyadan canlı yayınladı...

BAŞKAN ERDOĞAN SANATÇILARIN AİLE ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçıların aile üyeleri ile bir araya geldi. Erdoğan, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan bu anları sosyal medya hesabından paylaştı, "Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde eşyaları bulunan sanatçılarımızın aileleriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bu güzel sohbet için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm sanatçılarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." notu ile paylaştı.